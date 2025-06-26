شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح معلومات هامة عن الإجهاد الحراري.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن الإجهاد الحراري هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة المرتبطة بالطقس ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الكامنة بما في ذلك

- السكر

- أمراض القلب والأوعية الدموية

- الاضطراب النفسي

- الربو

- يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الحفاظ على الجسم باردًا ورطبًا للحفاظ على صحتك خلال الصيف وتجنب الاجهاد الحراري