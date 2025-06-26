شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية مهنئا الطلاب المصريين بالكويت: مصر تعتز بأبنائها المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، أن كل جهات الدولة في مصر، وفى مقدمتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حريصة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم جميع أوجه الرعاية والدعم وكل التيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال توجيه نائب وزير الخارجية التهنئة إلى الطلاب المصريين الذين حصدوا المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت الشقيقة، كما نقل إليهم تهنئة وتقدير وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وتوجيهاته بتقديم كل الدعم والرعاية لهم في خطواتهم المستقبلية، مؤكداً اعتزاز مصر بأبنائها المتفوقين في كل مكان، وفي كل المجالات.

وأشاد السفير نبيل حبشي بجهد ومثابرة أبناء مصر واجتهادهم، كما أثنى على دور أسرهم، ووجه التهنئة لأولياء أمورهم على ماحققه أبناؤهم وبناتهم من تفوق، متمنياً لهم مستقبلاً عظيماً في المراحل التالية من التعليم والعمل.

كما وجه نائب وزير الخارجية والهجرة كل التقدير لقيادة دولة الكويت الشقيقة وحكومتها، لما توليه من رعاية للمصريين الذين يقيمون ويعملون بالكويت ويشاركون في نهضتها في كل المجالات، مشيداً بالمناخ العلمي والتعليمي والثقافي بدولة الكويت الذي منح الفرصة للطلاب المصريين في تلقي التعليم المتميز وتحقيق التفوق الدراسي.

وأشار السفير نبيل حبشي إلى أن الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد كلفه بترتيب لقاء مباشر عبر الوسائل الرقمية مع هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم يشارك فيه الوزير، للحديث إليهم وتشجيعهم، والحوار معهم بشأن ما يتطلعون إليه من دعم خاصة من وزارة الخارجية والهجرة لتحقيق طموحاتهم المقبلة.

وكان وزير التربية الكويتي قد أعلن أمس النتائج الرسمية لاختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، حيث تضمنت النتائج حصول 45 طالباً مصرياً علي المركز الأول مكرر في القسم العلمي، من بين 53 طالباً حصلوا على نسبة نجاح 100%.

وفي القسم الأدبي جاء 21 من الطلاب المصريين من بين الـ50 الأوائل، معظهم من الطالبات المصريات.

