شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشارك في زراعة شجرة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات اليوم البيئي بـ جامعة حلوان في إطار التحول للأخضر لمواجهة تحديات التغير المناخى، والذي أقيم تحت عنوان "شتلة صغيرة ــ استدامة طويلة"، في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.

حيث قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بزراعة عدد من الأشجار بمشاركة طلابية واسعة وبالتعاون مع لجنة البيئة بالمنطقة الليونزية 352 ـ مصر، برئاسة الدكتور ابراهيم درويش حاكم المنطقة الليونزية 352 مصر ، والاستاذة وفاء الفداوى رئيس لجنة البيئة بالمنطقة الليونزية 352 مصر، الدكتورة ابتسام حماد أستاذ النبات بكلية العلوم، الدكتورة سارة البيه وكيل كلية علوم الرياضة بنات بالجزيرة،الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون البيئة، وبحضور العديد من أعضاء المنطقة الليونزية، ⁠الدكتور أحمد حسني مستشار قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مروة الدهشورى مدير مكتب الاستدامة التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم تنظيم الفعاليات من خلال قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تم إطلاق حملة تشجير وزراعة 500 شجرة (كاسياس ندوزا) بجامعة حلوان في مناطق متعددة.

وعلى هامش الفاعلية عقدت عدد من الندوات التوعوية حاضر فيها نخبة متميزة من مختلف المؤسسات المعنية عن كيفية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والزراعية، والحد من استخدام البلاستيك، وتنظيف مياه النيل والحفاظ عليها، وتأثير التلوث البلاستيكي وتحديات التنمية المستدامة إلى جانب العلاقة الوطيدة بين الصحة والبيئة، وذلك بقاعة أ.د.الجوهرى بمجمع الفنون والثقافة.

وتأتى تلك الفعالية فى إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز الوعي البيئي بالعديد من القضايا البيئية والتغيرات المناخية وأهمية التشجير والتخلص الآمن من المخلفات وخاصة الإلكترونية ولضمان بيئة صحية ومستدامة فى طريق التنمية المستدامة، وهو ما يعزز من جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيير المناخى، والحفاظ على الموارد الطبيعية.