شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة أدبى فى الجيزة: امتحان التاريخ فى مستوى الطالب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

خرج طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، من اللجان الامتحانية، بعد أداء امتحان الدور الأول فى مادة الفيزياء لشعبتى العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، وذلك رابع أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وعن مستوى امتحان مادة التاريخ، أوضح طلاب الشعبة الأدبية أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، حيث تضمن أسئلة متنوعة من حيث مستوى الصعوبة، منها ما هو سهل ومنها ما يحتاج إلى تفكير وتركيز في الحل.

يُذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا الأحد 15 يونيو الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 في اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو في اللغة العربية، واليوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

ويؤدي الطلاب الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.



الانهيار يظهر على وجه طالبة بعد امتحان الفيزيا



الحزن على وجوه طالبات الثانوية العامة



الحزن والدموع بسبب صعوبة الفيزيا



امتحان مادة التاريخ



امتحان مادة الفيزيا



امتحانات الثانوية العامة (2)



امتحانات الثانوية العامة



امتحانات مادة التاريخ



انتظار أولياء الامور



انهيار طالبة بعد اداء امتحان الفيزيا



بالاحضان طلبة الثانوية العامة



بالاحضان والقبلات بعد امتحان التاريخ



خروج الطالبات بعد امتحان الفيزيا



خروج الطالبات



سهولة التاريخ على وجوه طلبة الثانوية



سهولة امتحان التاربخ



صعوبة الفيزيا على وجه احدى الطالبات



صعوبة الفيزيا على وجوه طلبة الثانوية العامة



صعوبة مادة الفيزيا



طالبات الثانوية العامة



فرحة الطالبة بعد امتحان التاريخ