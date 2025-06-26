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الداخلية تنظم ندوة للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة رأس السنة الهجرية.. فيديو

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  • الداخلية تنظم ندوة للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة رأس السنة الهجرية.. فيديو 1/4
  • الداخلية تنظم ندوة للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة رأس السنة الهجرية.. فيديو 2/4
  • الداخلية تنظم ندوة للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة رأس السنة الهجرية.. فيديو 3/4
  • الداخلية تنظم ندوة للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة رأس السنة الهجرية.. فيديو 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الخميس، 26 يونيو 2025 03:24 م

نظمت وزارة الداخلية ندوة دينية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد، وذلك فى إطار البرامج التأهيلية التى توفرها الوزارة لتقويم سلوكيات النزلاء تمهيدا لإعادة دمجهم فى المجتمع.

الندوة الدينية
الندوة الدينية

 

ندوة وزارة الداخلية
ندوة وزارة الداخلية

 

نزيل بمركز الاصلاح والتاهيل
نزيل بمركز الإصلاح والتاهيل

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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