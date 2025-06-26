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شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم ندوة للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة رأس السنة الهجرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالخميس، 26 يونيو 2025 03:24 م
نظمت وزارة الداخلية ندوة دينية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد، وذلك فى إطار البرامج التأهيلية التى توفرها الوزارة لتقويم سلوكيات النزلاء تمهيدا لإعادة دمجهم فى المجتمع.
الندوة الدينية
ندوة وزارة الداخلية
نزيل بمركز الإصلاح والتاهيل
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