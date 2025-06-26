شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس القومى للمرأة تلتقى وزير التنمية والمساعدة الاجتماعية بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مشاركتها فى المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر، التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، مع ويلنجتون دياس وزير التنمية والمساعدة الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع في جمهورية البرازيل الاتحادية.

تضمن اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في أمور تتعلق بالاقتصاد الرعائي للمرأة والأسرة، علاوة على عرض التجربتين المصرية والبرازيلية فيما يخص تمكين المرأة فى مختلف المجالات.

تجدر الإشارة الى أن المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة، يعقد بالجزائر بالشراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ويستمر على مدار يومي 24 25 يونيو الجاري.