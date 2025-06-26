شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة فى الجيزة عن امتحان الفيزياء: الأسئلة الاختيارية صعبة وتحتاج وقت والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، امتحان الدور الأول فى مادة الفيزياء لشعبتى العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، وذلك رابع أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وشكا بعض طلاب الشعبة العلمية في مدرسة الأورمان الثانوية للبنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية من صعوبة بعض أسئلة الاختيار من متعدد في امتحان مادة الفيزياء، مؤكدين أن أسئلة كثيرة في الامتحان كانت صعبة وفي مستوى الطالب فوق المتوسط وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير والحل.

وانطلقت لجان امتحان المادتين في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت لمدة ثلاث ساعات، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2025 اعتمد على أسئلة اختيار من متعدد ومقالية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

ولفتت إلى أن امتحان الفيزياء، ضم 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وذلك لطلاب النظامين القديم والجديد بالثانوية العامة.

وأوضحت أن امتحان مادة التاريخ تضمن 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و4 درجات للأسئلة المقالية.



الانهيار يظهر على وجه طالبة بعد امتحان الفيزيا



الحزن على وجوه طالبات الثانوية العامة



الحزن والدموع بسبب صعوبة الفيزيا



امتحان مادة التاريخ



امتحان مادة الفيزيا



امتحانات الثانوية العامة (2)



امتحانات الثانوية العامة



امتحانات مادة التاريخ



انتظار أولياء الامور



انهيار طالبة بعد اداء امتحان الفيزيا



بالاحضان طلبة الثانوية العامة



بالاحضان والقبلات بعد امتحان التاريخ



خروج الطالبات بعد امتحان الفيزيا



خروج الطالبات



سهولة التاريخ على وجوه طلبة الثانوية



سهولة امتحان التاربخ



صعوبة الفيزيا على وجه احدى الطالبات



صعوبة الفيزيا على وجوه طلبة الثانوية العامة



صعوبة مادة الفيزيا



طالبات الثانوية العامة



فرحة الطالبة بعد امتحان التاريخ