شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التخدير والرعاية المركزة الخضراء": منصة علمية ورسالة مجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

جاءت الجلسة الافتتاحية لـ المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم – كلية الطب جامعة عين شمس، والتي انطلقت، لتعكس حجم الزخم العلمي والمؤسسي الذي يشهده هذا الحدث الطبي المهم، الذي يقام هذا العام تحت عنوان: "التخدير والرعاية المركزة الخضراء".

وخلال كلمته، أعرب الدكتور محمد إسماعيل، مستشار عميد الكلية لشؤون الرعاية المركزة والرئيس الشرفي للمؤتمر، عن شكره وتقديره لقيادات الكلية والداعمين للمؤتمر، قائلًا: "شرف عظيم وسعادة كبيرة أن نفتتح النسخة العاشرة لهذا المؤتمر العلمي الهام، الذي لا يمثل فقط تجمعًا أكاديميًا، بل منصة مستمرة جمعت بين السعي والتميز على مدار السنوات الماضية".

وأكد أن المؤتمر أصبح واحدًا من أكبر الفعاليات العلمية المتخصصة في مجاله، حيث يستقطب كبار الخبراء من داخل مصر وخارجها، ويوفر منبرًا لتبادل المعرفة وتطوير المهارات: "ننقل من خلال هذا المؤتمر رسالة ممارستنا الطبية، لا تجاه المريض فقط، بل تجاه البيئة والمجتمع أيضًا، مواكبة لرؤية مصر 2030 في الرعاية الصحية المستدامة'.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم ورئيس المؤتمر، في كلمته، أن المؤتمر يعكس نقلة نوعية في مسيرة القسم العلمية، مشيرًا إلى أن انعقاده يأتي في ظل مجموعة من الإنجازات الجديدة، من بينها: افتتاح وحدة رعاية القسطرة المخية، وإطلاق رعاية متخصصة لجراحة الأوعية الدموية بأكاديمية القلب، والسعي لزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة ضمن خطة تطوير شاملة بدعم من الجامعة.

كما أشار الدكتور هشام أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، إلى أن قسم التخدير والرعاية المركزة يعد نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه في مختلف مستشفيات الجامعة، مؤكدًا على ضرورة تكامل العمل الطبي كمؤسسة موحدة داخل المنظومة الصحية.

يُذكر أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية وورش عمل متخصصة، ويُعقد برعاية كل من، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، ويترأسه الدكتور شريف فاروق، وبحضور واسع من الأطباء.