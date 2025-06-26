شكرا لقرائتكم خبر عن حل أسئلة امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة.. راجع واحسب درجاتك والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان الدور الأول فى مادة الفيزياء لشعبتى العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، وذلك رابع أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة.



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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مادة التاريخ يتضمن 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و4 درجات للأسئلة المقالية.

ولفتت إلى أن امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2025 يعتمد على أسئلة اختيار من متعدد ومقالية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

وأشارت إلى أن امتحان الفيزياء، يضم 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وذلك لطلاب النظامين القديم والجديد بالثانوية العامة.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.