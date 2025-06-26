شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوت ديفوار يزور ميناء دمياط لتعزيز التعاون المشترك ودعم المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اللواء طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ألبير جى دولى، سفير كوت ديفوار لدى القاهرة ، خلال زيارة رسمية إلى الميناء تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك ودراسة فرص دعم المستثمرين الإيفواريين والمصريين وتسهيل حركة نقل البضائع بين ميناء دمياط وميناء أبيدجان بما يعزز التجارة البينية بين البلدين، وفى إطار العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوت ديفوار.

وبدأ الاجتماع بتقديم عرضًا توضيحيًا شاملاً عن ميناء دمياط تضمن استعراض محطاته المختلفة، وإمكاناته التنافسية، والمشروعات الجارية والمستقبلية بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة التي تمثل مجالات واعدة لجذب المستثمرين من الجانبين.

عقب اللقاء اصطحب رئيس الهيئة السفير في جولة ميدانية شملت عددًا من محطات الميناء، حيث اطلع السفير على قدرات الميناء التشغيلية، كما قام بزيارة المشروعات الجارية التي تهدف إلى رفع كفاءة الميناء وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شملت الجولة زيارة مركز العمليات بالميناء، حيث استمع السفير إلى شرح مفصل حول دور المركز في إحكام الرقابة والسيطرة على جميع المرافق المينائية، وما يضمه من منظومات تكنولوجية متطورة تسهم في دعم منظومة التشغيل .

وأعرب السفير ألبير جى دولى عن تقديره الكبير لما وجده من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، مشيدًا بما لمسه من مستوى التطوير والتحديث بميناء دمياط، الذي اعتبره نموذجًا متميزًا في إدارة وتشغيل الموانئ. وأكد أن دمياط هي أول محافظة مصرية حرص على زيارتها بعد العاصمة القاهرة .

وأكد السفير حرص بلاده على تشجيع المستثمرين من الجانبين ، وخاصة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين وتنمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بينهما.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم جهود التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك بحضور العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار، واللواء بحري رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق .

سفير كوت ديفوار يزور ميناء دمياط