شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء الأمور فى الجيزة ينتظرون أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة بالورود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدرسة الأورمان الثانوية للبنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، حضورًا لافتًا لأولياء الأمور، الذين حرصوا على مصاحبة أبناءهم حتى اللجان لدعمهم ومساندتهم قبل أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

وحرص عدد من أولياء الأمور على استقبال أبناءهم بالورود لدعمهم وتشجيعهم ورفع معنوياتهم، مؤكدين خلال حديثهم لـ"الخليج 365" حرصهم الدائم على التواجد مع أبنائهم طوال فترة الامتحانات، لمساندتهم ودعمهم وتخفيف التوتر عنهم.

وشكا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية من صعوبة أسئلة امتحان مادة الفيزياء، موضحين أن الامتحان تضمن أفكارًا كثيرة ومرتفعة تفوق مستويات الطلاب، ومعظم الأسئلة غير مباشرة وتحتاج لجهد وتفكير، ووقت إضافى.

وأكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان مادة التاريخ، حيث جاءت الأسئلة سهلة ومباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة من النماذج الاسترشادية وكتيب المفاهيم.

يُذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا الأحد 15 يونيو الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 في اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو في اللغة العربية، واليوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

ويؤدي الطلاب الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.



أب ينتظر ابنته بالورود أمام لجان امتحانات الثانوية العامة



أم تستقبل ابنتها بالورود أمام لجنة الامتحان



أم تستقبل ابنتها بالورود بعد أداء الامتحان



أم تستقبل ابنتها بالورود بعد أداء الامتحان



أولياء الأمور في الجيزة ينظرون أبناءهم بالورود امام لجان الثانوية العامة



أولياء الأمور في الجيزة ينظرون أبناءهم بالورود امام لجان الثانوية العامة



أولياء الأمور في الجيزة ينظرون أبناءهم بالورود امام لجان الثانوية العامة



أولياء الأمور ينتظرون أبناءهم بالورود أمام اللجان