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تكريم خالد لعبد الرحيم أمين.. فنان زينت أنامله كسوة الكعبة الشريفة

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تكريم خالد لعبد الرحيم أمين.. فنان زينت أنامله كسوة الكعبة الشريفة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الخميس، 26 يونيو 2025 01:24 م

ارتدت الكعبة المشرفة اليوم كسوتها الجديدة في مشهد مهيب يسر الناظرين، ويبعث على التأمل في قدسية هذا المكان العريق، يأتي هذا التغيير ضمن التقاليد السنوية التي تحرص عليها المملكة العربية ، حيث يتم استبدال الكسوة بشكل منتظم حفاظًا على رونقها ومكانتها الدينية الكبيرة.

وفي هذا السياق، يبرز اسم عبد الرحيم أمين، أحد أبرز خطاطي الآيات القرآنية التي تزين كسوة الكعبة، تكريمًا لجهوده الفنية العظيمة، قرر ملوك السعودية أن يبقى اسمه محفورًا على كل كسوة تُصنع للكعبة حتى بعد وفاته، ليظل إرثه الفني مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بهذا الرمز الإسلامي الخالد.

وقد وثقت جريدة الخليج 365، صورًا حصرية لعبد الرحيم أمين أثناء عمله داخل مصنع كسوة الكعبة في المملكة، حيث يظهر وهو يخط خيوط الكسوة بدقة وإتقان، محافظًا على تقاليد فنية توارثتها الأجيال.

هذا العمل ليس مجرد صناعة قماش، بل هو فن يجسد روحانية عالية وارتباطًا دينيًا عميقًا يجعل من الكسوة تحفة فنية فريدة في العالم الإسلامي.

تظل الكسوة رمزًا ليس فقط للعبادة والقداسة، بل أيضًا للفن والإبداع، وشهادة حية على مدى اهتمام المملكة بحفظ هذا التراث العظيم، وتجسيد قيم الإسلام في أجمل صورة ممكنة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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