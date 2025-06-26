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مواعيد القطارات على خط المنصورة / شربين / قلين المقرر تشغيلها

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مواعيد القطارات على خط المنصورة / شربين / قلين المقرر تشغيلها

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القاهرة - سامية سيد -  

وبيانها كالآتى :

- تشغيل قطار 483 – 484 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى المنصورة وقلين حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 15:10 ويصل محطة قلين الساعة 18:00 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 481 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى قلين وشربين حيث يقوم من محطة قلين الساعة 04:00 ويصل محطة شربين الساعة 06:35 طبقاً للجدول المرفق.

كما قررت الهيئة اعتباراً من يوم 28 / 6 / 2025 امتداد قطار 485 ( تحيا مصر ) لمحطة المنصورة طريق وصلة بطرة / بسنديلة المستجدة برقم 482 حيث يصل المنصورة الساعة 07:45 طبقا للجدول المرفق .

ويترتب على ذلك تعديل جدوال قطارات أرقام ( 892 – 889 / 506 / 495 ) طبقا للجداول المرفقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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