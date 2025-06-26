مواعيد القطارات على خط المنصورة / شربين / قلين المقرر تشغيلها

كما قررت الهيئة اعتباراً من يوم 28 / 6 / 2025 امتداد قطار 485 ( تحيا مصر ) لمحطة المنصورة طريق وصلة بطرة / بسنديلة المستجدة برقم 482 حيث يصل المنصورة الساعة 07:45 طبقا للجدول المرفق .

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع