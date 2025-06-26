شكرا لقرائتكم خبر عن طب عين شمس: مؤتمر التخدير يشهد زخما علميا ويمنح فرصا حقيقية لشباب الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور محمد نبيل الشافعي، أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة عين شمس، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، مؤكدًا أن هذا الحدث العلمي بات يمثل علامة بارزة في مجال التخدير والرعاية الحرجة داخل مصر وخارجها.

وقال الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "النهاردة بنشرف بالمؤتمر العاشر لقسم التخدير، وهو مؤتمر يحمل هذا العام طابعًا جديدًا تحت شعار "التخدير والرعاية المركزة الخضراء"، وهي فكرة صديقة للبيئة تعكس توجهًا حديثًا في مجال الممارسة الطبية، ومضيفًا: "المؤتمر يشمل فعاليات عديدة، منها كلمات لأساتذة من داخل القسم وخارجه، بالإضافة إلى مشاركات من خبراء من مختلف دول العالم، وهو ما يمنحه زخمًا علميًا كبيرًا".

وأوضح الشافعي أن المؤتمر لا يقتصر على الجلسات العلمية فقط، بل يتضمن أيضًا عدة ورش عمل تدريبية متخصصة، تمنح شباب الأطباء فرصة حقيقية لاكتساب المهارات والتدريب العملي في أحدث تقنيات التخدير والرعاية المركزة، قائلاً: "سعيد جدًا بتواجدي في المؤتمر، الذي أصبح من أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في مصر".

ويُذكر أن فعاليات المؤتمر العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب – جامعة عين شمس انطلقت اليوم الخميس، وتُعقد على مدار يومين، تحت عنوان:

"Green Anesthesia and Intensive Care – التخدير والرعاية المركزة الخضراء"

ويهدف المؤتمر إلى دعم التوجه الوطني نحو الرعاية الصحية المستدامة، وتقليل البصمة الكربونية داخل غرف العمليات ووحدات العناية المركزة، في إطار رؤية مصر 2030.

كما يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من الجامعات المصرية والعربية والدولية، إلى جانب ورش عمل تطبيقية تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء، وخلق منصة علمية متميزة تواكب تطورات هذا التخصص الدقيق.