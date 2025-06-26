شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان: الصراعات فى الشرق الأوسط تستعر بشراسة شيطانية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بابا الفاتيكان لاون 14 إن الصراعات في الشرق الأوسط تستعر "بشراسة شيطانية" غير مسبوقة، داعيا إلى احترام أكبر للقانون الدولي، وذلك في تصريحات أدلى بها للأساقفة الكاثوليك ووكالات الإغاثة العاملة في المنطقة، حسبما نقلت صحيفة إنفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى اجتماع ترأسه البابا اليوم الخميس قال إن دول المنطقة "تدمرها الحروب الآن أكثر من أي وقت مضى وتستنزف مصالحها وتخنقها سحب من الكراهية تسمم أجواءها بصورة لا تطاق".

وأضاف: "عنف الحرب يضرب أراضي الشرق الأوسط بشراسة شيطانية غير مسبوقة ، والقلب ينزف عند التفكير في أوكرانيا وفي الوضع المأساوي واللاإنساني في غزة والشرق الأوسط الذي تمزقه الحرب، مشيرا إلى الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل والتي شهدت أيضا قصف الولايات المتحدة لمنشآت إيرانية نووية قائلا إنه لا بد من إظهار احترام أفضل للقانون الدولى.

وقال البابا: "من المحزن حقا أن نشهد اليوم في أماكن كثيرة فرض قانون الأقوى، الذي يُفرض على أساس المصالح الخاصة".

وقال بابا الفاتيكان أمس ، إنه يتابع باهتمام وأمل التطورات الأخيرة في الحرب، أملا في ضوء وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بأن يكون طويل الأمد وفعالا.