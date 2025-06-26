شكرا لقرائتكم خبر عن حل أسئلة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك واحسب درجاتك والان مع تفاصيل الخبر

قدم تليفزيون الخليج 365، بثًا مباشرًا، يرصد خلاله إجابات وحلول أسئلة امتحان مادة الفيزياء، الذي أداه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، اليوم، الخميس، في رابع أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

واعتمد امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2025 على أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية، حيث تم تخصيص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

وتضمن الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وذلك لطلاب النظامين القديم والجديد بالثانوية العامة.

وأطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لطلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية العامة، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025 والحصول على درجات التفوق والنجاح.

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ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.