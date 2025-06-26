شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ظهور زيزو وشيتوس وناصر منسى بامتحان التاريخ للثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة ما تم تداوله بشأن ظهور كل من وائل رياض شيتوس وزيزو وناصر منسى بـ امتحان التاريخ للثانوية العامة والذى انتهى منه الطلاب قبل قليل، حيث تم تداول سؤال بعنوان: من هو ثان رئيس حكم مصر بعد ثورة 1951 وكان من بين الاختيارات" جمال عبد الناصر ـ وائل رياض شيتوس ـ ناصر منسى ـ زيزو"، مؤكدة على أنه لا صحى لتضمين امتحان التاريخ هذا السؤال وما تم تداوله مفبرك ولا يمد للامتحان بصلة.

شكا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية من صعوبة أسئلة امتحان مادة الفيزياء، حيث أكد الطلاب على أن الامتحان تضمن أفكارا كثيرة ومرتفعة تفوق مستويات الطلاب، كما أن الأسئلة تحتاج لوقت إضافى، موضحين أن الأسئلة ذات الدرجة الواحد سهلة، أما الأسئلة المخصص لها درجتين كانت صعب أما الأسئلة المقالية سهلة .

وأضاف الطلاب أن معظم الأسئلة غير مباشرة وتحتاج لجهد وتفكير، ووقت إضافى.

وأكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان التاريخ، حيث جاءت الأسئلة سهلة ومباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة من النماذج الاسترشادية وكتيب المفاهيم

تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بكاميرات المراقبة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة حيث اطلع الوزير على اللجان الامتحانية وما يتم فيها وانضباط الامتحانات.

بدأ قرابة 813 ألف طالب وطالبة بـ الثانوية العامة في النظامين القديم والجديد، أداء امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلبة الشعبة الأدبية، بالعام الدراسى 2025.