شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنوفية بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على الاستمرار فى عملية المراجعة ورصد الدرجات لطلاب الشهادة الاعدادية لليوم التاسع على التوالى.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات "لليوم السابع" ،أنه سوف يتم إعلان النتيجة بعد غد، السبت، عقب الانتهاء من كافة الأعمال المراجعة ورصد الدرجات ، وإعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

مشيرا إلى أنه العمل يتم داخل الكنترول على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد مع التدقيق لإعطاء لكل طالب حقه من طلاب الشهادة الاعدادية لأنها مرحلة مهمة للطلاب.

وأوضح صلاح أنه يتم المرور يوميا على المعلمين المسئولين على مراجعة مواد الشهادة الإعدادية داخل الكنترول لمتابعة أعمال التصحيح لمتابعة الأعمال وإزالة أى عوائق أمامهم.