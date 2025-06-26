شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة صحة ناميبيا: نتطلع لتوقيع مذكرات تفاهم مع مصر بالأدوية والرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزيرة الصحة فى ناميبيا سبيرانس شيمبويتا، عن تطلع بلادها لتوقيع مذكرات تفاهم مع مصر فى مجالات الأدوية والرعاية الصحية، فى ظل ما وصفته بـ"التقدم المذهل" الذى أحرزته القاهرة فى توطين صناعة اللقاحات والمنتجات الطبية.

وأشادت وزيرة الصحة الناميبية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر (صحة إفريقيا) بنسخته الرابعة - بقوة وتميز العلاقات بين مصر وناميبيا، مؤكدة أن القاهرة كانت من أوائل الداعمين لويندهوك، خاصة خلال جائحة كورونا؛ وهو ما يعكس عمق الروابط الثنائية والتكامل في الأهداف الصحية والتنموية.

وأشارت شيمبويتا إلى أنها أجرت سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في القطاع الصحي المصري، سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، حيث بحثت فرص التعاون في مجال التعليم والتدريب الطبي المتخصص، إضافة إلى تصنيع الأدوية.. وأبدت اهتماما خاصا بالتجربة المصرية في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية التعاون في عدة مجالات، مثل رقمنة التشخيص الطبي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأشعة السينية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

ولفتت إلى أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيعيدان تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في إفريقيا خلال العقد القادم، لا سيما في مجالات التشخيص عن بعد وتحليل البيانات الصحية الضخمة.

وأكدت وزيرة صحة ناميبيا - في ختام تصريحاتها - أن مصر شريكا محوريا في بناء أنظمة صحية مرنة، مستدامة، وقادرة على التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، في مواجهة التحديات العالمية المقبلة.