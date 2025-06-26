شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

شكا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية من صعوبة أسئلة امتحان مادة الفيزياء، حيث أكد الطلاب على أن الامتحان تضمن أفكارا كثيرة ومرتفعة تفوق مستويات الطلاب، كما أن الأسئلة تحتاج لوقت إضافى، موضحين أن الأسئلة ذات الدرجة الواحد سهلة، أما الأسئلة المخصص لها درجتين كانت صعب أما الأسئلة المقالية سهلة .

وأضاف الطلاب أن معظم الأسئلة غير مباشرة وتحتاج لجهد وتفكير، ووقت إضافى.

وأكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان التاريخ، حيث جاءت الأسئلة سهلة ومباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة من النماذج الاسترشادية وكتيب المفاهيم

تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بكاميرات المراقبة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة حيث اطلع الوزير على اللجان الامتحانية وما يتم فيها وانضباط الامتحانات.

بدأ قرابة 813 ألف طالب وطالبة بـ الثانوية العامة في النظامين القديم والجديد، أداء امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلبة الشعبة الأدبية، بالعام الدراسى 2025.



الانهيار يظهر على وجه طالبة بعد امتحان الفيزيا



الحزن على وجوه طالبات الثانوية العامة



الحزن والدموع بسبب صعوبة الفيزيا



امتحان مادة التاريخ



امتحان مادة الفيزيا



امتحانات الثانوية العامة (2)



امتحانات الثانوية العامة



امتحانات مادة التاريخ



انتظار أولياء الامور



انهيار طالبة بعد اداء امتحان الفيزيا



بالاحضان طلبة الثانوية العامة



بالاحضان والقبلات بعد امتحان التاريخ



خروج الطالبات بعد امتحان الفيزيا



خروج الطالبات



سهولة التاريخ على وجوه طلبة الثانوية



سهولة امتحان التاربخ



صعوبة الفيزيا على وجه احدى الطالبات



صعوبة الفيزيا على وجوه طلبة الثانوية العامة



صعوبة مادة الفيزيا



طالبات الثانوية العامة



فرحة الطالبة بعد امتحان التاريخ