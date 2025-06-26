أخبار مصر

صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ

0 نشر
0 تبليغ

  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 1/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 2/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 3/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 4/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 5/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 6/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 7/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 8/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 9/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 10/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 11/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 12/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 13/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 14/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 15/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 16/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 17/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 18/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 19/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 20/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 21/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 22/23
  • صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ 23/23

شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

الخميس، 26 يونيو 2025 12:41 م

شكا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية من صعوبة أسئلة امتحان مادة الفيزياء، حيث أكد الطلاب على أن الامتحان تضمن أفكارا كثيرة ومرتفعة تفوق مستويات الطلاب، كما أن الأسئلة تحتاج لوقت إضافى، موضحين أن الأسئلة ذات الدرجة الواحد سهلة، أما الأسئلة المخصص لها درجتين كانت صعب أما الأسئلة المقالية سهلة .

وأضاف الطلاب أن معظم الأسئلة غير مباشرة وتحتاج لجهد وتفكير، ووقت إضافى.

وأكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان التاريخ، حيث جاءت الأسئلة سهلة ومباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة من النماذج الاسترشادية وكتيب المفاهيم

تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بكاميرات المراقبة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة حيث اطلع الوزير على اللجان الامتحانية وما يتم فيها وانضباط الامتحانات.

بدأ قرابة 813 ألف طالب وطالبة بـ الثانوية العامة في النظامين القديم والجديد، أداء امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلبة الشعبة الأدبية، بالعام الدراسى 2025.

الانهيار يظهر على وجه طالبة بعد امتحان الفيزيا
الانهيار يظهر على وجه طالبة بعد امتحان الفيزيا

 

الحزن على وجوه طالبات الثانوية العامة
الحزن على وجوه طالبات الثانوية العامة

 

الحزن والدموع بسبب صعوبة الفيزيا
الحزن والدموع بسبب صعوبة الفيزيا

 

امتحان مادة التاريخ
امتحان مادة التاريخ

 

امتحان مادة الفيزيا
امتحان مادة الفيزيا

 

امتحانات الثانوية العامة (2)
امتحانات الثانوية العامة (2)

 

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة

 

امتحانات مادة التاريخ
امتحانات مادة التاريخ

 

انتظار أولياء الامور
انتظار أولياء الامور

 

انهيار طالبة بعد اداء امتحان الفيزيا
انهيار طالبة بعد اداء امتحان الفيزيا

 

بالاحضان طلبة الثانوية العامة
بالاحضان طلبة الثانوية العامة

 

بالاحضان والقبلات بعد امتحان التاريخ
بالاحضان والقبلات بعد امتحان التاريخ

 

خروج الطالبات بعد امتحان الفيزيا
خروج الطالبات بعد امتحان الفيزيا

 

خروج الطالبات
خروج الطالبات

 

سهولة التاريخ على وجوه طلبة الثانوية
سهولة التاريخ على وجوه طلبة الثانوية

 

سهولة امتحان التاربخ
سهولة امتحان التاربخ

 

صعوبة الفيزيا على وجه احدى الطالبات
صعوبة الفيزيا على وجه احدى الطالبات

 

صعوبة الفيزيا على وجوه طلبة الثانوية العامة
صعوبة الفيزيا على وجوه طلبة الثانوية العامة

 

صعوبة مادة الفيزيا
صعوبة مادة الفيزيا

 

طالبات الثانوية العامة
طالبات الثانوية العامة

 

فرحة الطالبة بعد امتحان التاريخ
فرحة الطالبة بعد امتحان التاريخ

 

ولي امر يطمئن على ابنته بعد امتحان التاريخ
ولي امر يطمئن على ابنته بعد امتحان التاريخ

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements