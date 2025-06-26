شكرا لقرائتكم خبر عن بكسوتها الجديدة.. شاهد طواف المعتمرين حول الكعبة أول أيام العام الهجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الخميس غرة شهر محرم وبداية العام الهجرى الجديد 1447، وقد تم تغيير كسوة الكعبة؛ إيذانًا بدخول العام الهجري الجديد 1447.

وبالتزامن مع ميلاد العام لجديد، يطوف المعتمرون حول الكعبة المشرفة ، في مشهد مهيب وسط انسياب آلاف المعتمرين بقلوب خاشعة وخطى هادئة، بعد أن كُسيت الكعبة أمس بثوبها الجديد.



تلك الكسوة الفاخرة ذات الخط العربي المتقن بخيوط الذهب والحرير، والتى تتجدد سنويًا، في تقليد راسخ يجسد تعظيم البيت العتيق، وتشارك فيه فرق متخصصة تعمل بإشراف مباشر من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي تواظب على الحفاظ على قدسية المشهد وروعة التنظيم.

وقامت الهيئة العامة لإدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، فك المذهبات، وفك الصمديات والقناديل والحُليّ المثبتة فى الكسوة، وإنزال الكسوة القديمة والتى يبلغ طوالها (6.35)، وعرضها (3.33)، وإكسائها بالكسوة الجديدة، فى عادة متواصلة منذ 100 عام، إذ إن الكسوة الجديدة في طريقها إلى المسجد الحرام.

ويشرف فريق سعودي خبير ومدرب ومؤهل علميًا وعمليًا على أعمال الفك ومراحل تغيير كسوة الكعبة الأساسية الامتدادات في رفع الكسوة القديمة، وفك المذهبات، وسدال الكسوة الجديدة.