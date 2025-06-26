شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق فى اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير وسائقها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تباشر جهات التحقيق فحص بلاغ حررته الإعلامية مها الصغير وسائقها ضد طليقها الفنان أحمد السقا، اتهماه فيه بالتعدي عليهما بالسب والضرب، داخل احد الكمبوندات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف البلاغ أنه لحظة دخول مها الصغير وسائقها الكمبوند فوجئا بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول.

وقال السائق فى بلاغه، إنه حاول الابتعاد بالسيارة، إلا أن السقا طاردهما داخل الكمبوند واستوقفهما، قبل أن يترجل من سيارته ويبدأ في توجيه السباب لطليقته مها الصغير، ثم تعدى عليها بالضرب، حسب ما جاء في أقواله.

واوضح السائق، أنه حاول التدخل لفض المشاجرة ومنع السقا من التعدي على طليقته، إلا أن الفنان وجه إليه هو الآخر عدة ضربات، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.