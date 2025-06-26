شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش دقيق لطلاب الثانوية العامة قبل دخول لجان الفيزياء والتاريخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت قبل قليل إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة، قبل دخول اللجان الامتحانية، لأداء امتحان الدور الأول فى مادة الفيزياء لشعبتى العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، وذلك رابع أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

ورصد ”الخليج 365”، توافد طالبات الثانوية العامة على لجان الامتحانات بمدرسة الأورمان الثانوية للبنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، فوفقًا لجدول الامتحانات تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وحرص الطلاب والطالبات على مراجعة المادة قبل دقائق من دخول اللجان وبدء الامتحان، في محاولة لاستذكار النقاط الصعبة واسترجاع المعلومات المهمة وتثبيت النقاط الرئيسية في أذهانهم من خلال الكتب والمذكرات والملازم، وذلك وسط أجواء من التركيز والاستعداد.

وطمأن أولياء الأمور الطلاب بمصاحبتهم حتى مقار اللجان، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء الامتحان، والدعاء لهم بالتوفيق والنجاح، وأن يكون الامتحان سهلاً عليهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2025 يعتمد على أسئلة اختيار من متعدد ومقالية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

ولفتت إلى أن امتحان الفيزياء، يضم 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وذلك لطلاب النظامين القديم والجديد بالثانوية العامة.

وأوضحت أن امتحان مادة التاريخ يتضمن 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و4 درجات للأسئلة المقالية.