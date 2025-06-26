شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة التاريخ للثانوية على جروبات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى صور زعمت أنها لامتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2025، فيما تعمل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم على التحقق من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب في نشرها وذلك إذا تطابقت الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلى لامتحان الثانوية العامة 2025.

بدأ قرابة 813 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة في النظامين القديم والجديد، أداء امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلبة الشعبة الأدبية، بالعام الدراسى 2025.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وصول الأسئلة إلى اللجان قبل بدء الامتحان، بالإضافة إلى تواجد رؤساء اللجان والمراقبين وإجراء تفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش مع الطلاب قبل الدخول لأداء الامتحانات وتأمين اللجان من الخارج من قبل أفراد الشرطة.



