شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بخالص التهاني إلى الشعب المصري الكريم، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء.



وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"نسأل الله أن يُعيدها علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات، وأن تكون سنة هجرية جديدة ملؤها الطمأنينة والاستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء".