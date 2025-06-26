شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحقق فى مزاعم صور متداولة لامتحان الفيزياء للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في مزاعم صور متداولة على جروبات الغش لامتحان الفيزياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حال التحقق من صحتها.

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد الوزير على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.