شكرا لقرائتكم خبر عن هلال العام الهجري الجديد يزين السماء ويرى بسهولة بالعين المجردة فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

يرصد هلال شهر محرّم لعام 1447هـ مساء اليوم الخميس 26 يونيو 2025، منخفضًا فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، في مشهد بديع ينتظره هواة الفلك في الوطن العربي، ويمثّل فرصة مثالية للتصوير الفلكي والتأمل بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية وأصبح أعلى في السماء وسواء استخدم الراصد المنظار أو العين المجردة فسيتمكن من ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بضوء خافت وهو ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر،ك في ظاهرة تُعرف باسم: القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

ومع استمرار حركة القمر شرقاً في مداره حول الأرض سيتغير موقعه يومياً في السماء بالنسبة إلى النجوم والكواكب وهذه الحركة تجعل منه دليلًا ممتازاً لتحديد مواقع الأجرام السماوية وخاصة الكواكب اللامعة والنجوم البارزة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الليالي الأولى من الشهر القمري حين يكون الهلال ضعيف الإضاءة تعد فرصة لهواة التصوير الفلكي خصوصاً لمن يسعون لرصد الأجسام الخافتة مثل: المجرات البعيدة والعناقيد النجمية (المفتوحة والكروية) والسدم الكونية. فغياب وهج القمر الساطع يوفر سماء حالكة الظلمة تعزز من وضوح هذه الأهداف العميقة.

وفي هذه الليلة ينصح بأن تتحول لحظة رصد الهلال إلى مناسبة أسرية يشارك فيها الأطفال والناشئة لتأمل هذا الجرم الجميل الذي يمثل بداية عام هجري جديد.

إنها لحظة بسيطة لكنها تعيدنا إلى ارتباطنا الفطري بالسماء حين كان الناس قديمًا يضبطون مواقيتهم وحياتهم اليومية بالاعتماد على حركة القمر ومراحله الشهرية.

هلال محرم هذه الليلة يقدّم لحظة تأمل علمي وروحي لاستقبال العام الجديد بنظرة نحو السماء فلنجعلها مناسبة للاكتشاف والتفكر والاحتفاء ببداية جديدة.