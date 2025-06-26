شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان، لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم لطلاب النظامين القديم والجديد.

وتنطلق لجان امتحان المادتين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتعتمد الامتحانات على أسئلة اختيار من متعدد ومقالية، حيث تم تخصيص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة إلى إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي والإسعاف وقطاعات المرافق من كهرباء ومياه، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، وذلك لضمان توفير كافة أوجه الدعم والراحة لسير الامتحانات وتأمين مساراتها، وتلبية احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات المحيطة باللجان الامتحانية بالتنسيق مع إدارات المرور، لمنع تكدس السيارات أو انتظارها أمام مقار اللجان، مع التأكيد على توفير بيئة هادئة ومناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم، وتكثيف الرقابة لضمان الشفافية الكاملة والانضباط التام خلال فترة الامتحانات.



طلاب الثانوية العامة (1)



طلاب الثانوية العامة (2)



طلاب الثانوية العامة (3)