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الرئيس السيسى: الهجرة النبوية ستظل نبراسا نهتدى به لبناء وطن ينعم بالسلام

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  • الرئيس السيسى: الهجرة النبوية ستظل نبراسا نهتدى به لبناء وطن ينعم بالسلام 1/2
  • الرئيس السيسى: الهجرة النبوية ستظل نبراسا نهتدى به لبناء وطن ينعم بالسلام 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الخميس، 26 يونيو 2025 10:11 ص

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧.

وقال الرئيس السيسى- عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "ستظل الهجرة النبوية الشريفة رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحق، ونبراسًا نهتدي به في مسيرتنا نحو بناء وطن متقدم، ينعم بالسلام والاستقرار".

وأضاف الرئيس السيسى:"أسأل الله العلي القدير أن يحمل هذا العام لنا جميعًا الخير والبركات، وأن يُعيده علينا باليُمن والرخاء، وكل عام وأنتم بخير".


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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