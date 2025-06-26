شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الهجرة النبوية ستظل نبراسا نهتدى به لبناء وطن ينعم بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧.

وقال الرئيس السيسى- عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "ستظل الهجرة النبوية الشريفة رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحق، ونبراسًا نهتدي به في مسيرتنا نحو بناء وطن متقدم، ينعم بالسلام والاستقرار".

وأضاف الرئيس السيسى:"أسأل الله العلي القدير أن يحمل هذا العام لنا جميعًا الخير والبركات، وأن يُعيده علينا باليُمن والرخاء، وكل عام وأنتم بخير".



