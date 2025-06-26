شكرا لقرائتكم خبر عن طب عين شمس: مؤتمر "التخدير الأخضر" يواكب توجه الدولة المصرية نحو الاستدامة بالرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

صرح الدكتور محمد إسماعيل، مستشار عميد كلية الطب لشؤون الرعاية المركزة ورئيس شرف المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم – جامعة عين شمس، أن اختيار عنوان المؤتمر هذا العام "التخدير والرعاية المركزة الخضراء" يأتي في إطار التوجه الوطني والعالمي نحو الرعاية الصحية المستدامة ومواجهة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنظمة التخدير والمستهلكات الطبية في غرف العمليات ووحدات الرعاية المركزة.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المؤتمر يواكب توجه الدولة المصرية نحو الاستدامة في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن قسم التخدير بجامعة عين شمس يسعى لأن يكون في طليعة المؤسسات الطبية التي تتبنى هذا التوجه العلمي والبيئي.

وأضاف أن غازات التخدير تُعد من المصادر الأساسية للانبعاثات في المستشفيات، لافتًا إلى أن أحد أنواع غازات التخدير تم حظره بالكامل من الاستخدام في دول الاتحاد الأوروبي، بقرار رسمي على مستوى القارة، لما له من تأثير بيئي سلبي مباشر. مضيفًا أنه يتم متابعة تلك التطورات العالمية ونسير في نفس المسار.

جدير بالذكر أن المؤتمر كان قد انطلق صباح اليوم بمشاركة واسعة من خبراء وأساتذة من مصر والدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة والتعليم العالي وعدد من الهيئات المهنية، ويهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الأبحاث والتقنيات في مجالات التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم.