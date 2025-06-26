شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن موعد امتحان المتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي يوليو 2025 م من الحاصلين على (الدكتوراة – الماجستير – الدبلومة نظام السنتين) من الأئمة والإداريين والعاملين بالأوقاف والعاملين بمستشفى الدعاة سواء من الجدد أم من المتقدمين للتعديل إلى وضع أعلى، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية، علمًا بأن الاختبار بالنسبة للأئمة والعاملين في الحقل الدعوي وإقامة الشعائر سيكون في الكتب التالية ( قواعد الفقه الكلية – دراسات في علوم القرآن - دراسات في علوم الحديث - أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين )، أما بالنسبة لغيرهم فسيكون الاختبار في أحد التخصصات الآتية: (قانون الخدمة المدنية – الشئون المالية – شئون البر والأوقاف – الشئون القانونية) ولن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الإطلاع على الأصل، وصورة المؤهل الأعلى.