شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: تسجيل خريجى الدبلومات الفنية بتدريبات القيد حتى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن بدء تسجيل خريجي المعاهد الهندسية السابقين على عام 2025 من خريجي المعاهد الهندسية "دبلوم فني 3 سنوات" -دون الحصول على شهادة معادلة الثانوية العامة-، بالنقابة بالدورة الهندسية المجانية المكثفة بالنقابة العامة، ضماناً لحسن سير العمل، حتى يوم الإثنين الموافق 30/06/2025.

وأوضحت النقابة، أنه من المقرر أن تبدأ أولى الدورات يوم الثلاثاء الموافق 01/07/2025 بمقر النقابة العامة، على أن يتضمن التسجيل المستندات التالية :

1- صورة من شهادة التخرج.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- رقم الهاتف (واتس اب).

- سوف يتم عقد الدورة بصفة شهرية.

• لينك التسجيل :

https://forms.gle/UgM734XBpM2crHQB7

وكان قد أعلن، أمس، طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إنه تقرر تسجيل خريجي الدبلومات الفنية السابقين لعام 2025م بالنقابة، بعد اجتياز دورة هندسية مكثفة لمدة أسبوعين بالنقابة العامة، ضمانًا لحسن سير العمل، مشيرا إلى أنه ستعقد هذه الدورة شهريا وبالمجان تماما، ويتم القيد فور اجتيازها، على أن يتم الإعلان عن هذه الترتيبات في غضون الفترة القليلة المقبلة.

وقال النبراوى، في بيان،: منذ أن بدأنا هذه الدورة الانتخابية، كنا مدركين أن قضية التعليم الهندسي والقيد في نقابة المهندسين هي القضية الرئيسية، إذ كنا نسعى إلى تطوير المهنة، والمحافظة على حقوق المهندسين، والحد من طوابير البطالة، واستعادة مكانة المهندس المصري داخل مصر وخارجها، وقد اتخذنا إجراءات في قضيتين رئيسيتين في هذا الشأن، كبداية لخطوات التطوير، وهما:

1. الجودة وضرورة التزام مؤسسات التعليم الهندسي بأحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الذي يُلزم هذه المراكز بمجموعة من الإجراءات التي تحدّ بدرجة كبيرة من حالات الانفلات.

2. التصدي للمصالح التي استطاعت فتح أبواب التعليم الخاص أمام قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية، دون الالتزام بالقرارات المقررة منذ عشرات السنين.

وأضاف: قد كان لتضامن المهندسين من الجمعية العمومية، والشباب المؤمن بالقضية، من خريجي الجامعات الحكومية، مع مجلس النقابة، الفضل في صدور القرار عن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 7 مارس 2025، والذي يتضمن إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية، وهذا ما طالبنا به مرارًا، ويُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق أحد أهدافنا.

وأشار إلى أنه بصدور هذا القرار، يُطبَّق النظام على التعليم الصناعي بدءًا من عام 2025م.