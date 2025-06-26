شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ألم أسفل الظهر والمفصل العجزى فى مؤتمر "التخدير الأخضر" بطب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

ضمن فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، شهدت أعمال اليوم الأول جلسة علمية متخصصة تناولت أحدث ما توصل إليه الطب في علاج الألم، وركزت على عدد من المحاور المرتبطة بأكثر أنواع الألم شيوعًا، وعلى رأسها ألم المفصل العجزي الحرقفي، وآلام أسفل الظهر، التي تؤثر على حياة الملايين.

ناقشت الجلسة أيضًا أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع ألم عضلة الكمثري، إلى جانب استعراض أحدث تقنيات التخدير الموضعي، ودور الأطباء في تقديم حلول فعالة ومبنية على أدلة لعلاج الألم المزمن، بالإضافة إلى وجود أدوية جديدة مستحدثة لعلاج الألم بعد العمليات الجراحية.

جاءت الجلسة ضمن المؤتمر المنعقد تحت عنوان: "Green Anesthesia and Intensive Care"، الذي ينظمه القسم يومي 26 و27 يونيو 2025، بفندق هلنان لاند مارك بالتجمع الخامس، ويعكس التوجه الوطني نحو دعم الاستدامة في القطاع الصحي، والحد من البصمة الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ويرأسه والدكتور شريف فاروق، رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأساتذة والخبراء من الجامعات المصرية والعربية والدولية، إلى جانب ممثلين من وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومؤسسات علمية ومهنية مرموقة، ما يعكس التفاعل الأكاديمي مع قضايا الصحة المستدامة وتطوير الممارسات السريرية في مجالات التخدير والرعاية المركزة.



