شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: قطاع الصناعات الغذائية حقق أرقام قياسية فى الصادرات بلغت 6.1 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بـ الصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو والتي تُمثل رمز لصمود الشعب ووعية في مواجهة مخططات الجماعة والتي كانت لحظة تاريخية فارقة أصطف فيها كل أطياف الشعب المصري حول الوطن لإنقاذة، وهي بمثابة أنطلاقة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الأستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وكذلك الاقتصادي.

وأكد النائب خالد عيش، في تصريحات صحفية: منهج الجماعة في حكم مصر كان قائم علي الاقصاء والتمييز بين أطياف الشعب علي اساس الانتماء للجماعة، وكان الولاء للمرشد وليس للوطن، وكانت محاولات "أخونة" مؤسسات الدولة قائمة علي قدم وساق، ولولا ثورة 30 يونيو لما وصلنا اليوم إلي حالة الأستقرار التي انعكست علي بيئة الاستثمار التي اصبحت جاذبة لرؤوس الاموال العربية والاجنبية، لافتًا الي أهمية حالة الاستقرار في تحقيق الأرقام القياسية التي حققها قطاع مثل الصناعات الغذائية والذي وصل اليوم الي 6.1 مليار دولار صادرات.



وأضاف: الانجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو كثيرة وعلي عدة مستويات، فكانت نقطة تحول في المشروعات القومية بمفهومها الشامل، ففي قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي أصبح لدينا مشروعات عملاقة كمستقبل مصر وتوشكى الخير والدلتا الجديدة وزراعة سيناء ونهضة وتنمية سيناء عمرانيا وصناعيا وزراعيا، إضافة للمشروعات الصناعية الكبرى بمصر والمجمعات الصناعية، ومشروعات الطرق التي تخطت خمسة آلاف كيلو متر، والمحاور والكباري التي ربطت محافظات مصر ببعضها، وزيادة حجم الصادرات المصرية، أيضا الاهتمام بالمرأة وتمكينها واختيار العام 2017 ليكون عام المرأة وتصعيدها في مناصب سياسية حساسة فجري اختيار 8 وزيرات ليكون ذلك نتاج نجاح ثورة 30 يونيو، والأهتمام كذلك بذوي الهمم.

وأضاف "عيش" : عمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية كان لهم دور بارز في ثورة 30 يونيو وما بعدها فكانوا بمثابة وقود الثورة التي خرجت لتقول "لا لحكم الفاشية الدينية" واستمر دورهم في دعم مؤسسات الدولة الوطنية حتي تحقق الاستقرار.