شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة توزع عصائر على طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد إنساني، أقدمت إحدى السيدات بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، على انتظار طلاب الثانوية العامة أمام اللجان، لدعمهم ومساندتهم وتوزيع العصائر عليهم قبل أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

وحرص الطلاب على مراجعة المادة قبل دقائق من دخول اللجان وبدء الامتحان، في محاولة لاستذكار النقاط الصعبة واسترجاع المعلومات المهمة وتثبيت النقاط الرئيسية في أذهانهم من خلال الكتب والمذكرات والملازم، وذلك وسط أجواء من التركيز والاستعداد.

ورافق أولياء الأمور أبنائهم وبناتهم حتى مقار اللجان، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل دخول اللجان، حاملين معهم زجاجات مياه لتقديمها لهم فور خروجهم من اللجان، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 في اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو في اللغة العربية.

ويؤدي الطلاب الخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.



















