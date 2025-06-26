شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: التعاون مع تونس نموذج للتكامل الأفريقى فى القطاع الدوائى والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا رسميًا مع الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة بالجمهورية التونسية.

تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، وتبادل الخبرات التنظيمية، إلى جانب مناقشة احتياجات السوق التونسي من الأدوية، وبحث فرص دعم تصدير المنتجات الدوائية المصرية إلى تونس، بما يعكس التكامل بين المنظومتين الصحية والدوائية في البلدين، ويخدم مصلحة المواطن العربي والإفريقي.

وأكد الدكتور الغمراوي أن التعاون القائم بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها التونسية يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل الإفريقي في القطاع الدوائي، ويعكس توجه الهيئة نحو بناء شراكات إقليمية تسهم في تعزيز كفاءة النظم الصحية وتدعيم الأمن الدوائي على مستوى القارة.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى الفرجاني عن تقدير بلاده للدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم التعاون الصحي الإفريقي، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة التونسية لتفعيل مسارات الشراكة مع هيئة الدواء المصرية في أقرب وقت، خاصة في مجالات تنظيم الصناعة الدوائية وتبادل الخبرات.

يعكس اللقاء حرص الجانبين المصري والتونسي على بناء شراكة صحية مستدامة، ترتكز على تبادل الخبرات وتعزيز القدرات التنظيمية والصناعية، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الدوائي المحلي ويفتح آفاقًا واعدة للتكامل الصحي الإفريقي، كذلك حرص هيئة الدواء المصرية على ترسيخ دور مصر كمنصة إقليمية للخبرات التنظيمية، وتعزيز مكانتها كمركز محوري في دعم الصناعة الدوائية وتيسير حركة التصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، وتعزيز أواصر التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة في القطاع الدوائي.



