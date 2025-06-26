شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فى العام الهجرى 1447 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 26 يونيو 2025 10:54 ص
وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريا.
وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
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