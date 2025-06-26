شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فى العام الهجرى 1447 والان مع تفاصيل الخبر

بدأ اليوم العام الهجري الجديد 1447 هجريا، ومع بدايته تنتعش محركات البحث بالسؤال عن موعد شهر رمضان 2026 ، خاصة وأن شهر رمضان له مكانه خاصة لدى المسلمين.

ووفقا للحسابات المبدئية للعام الهجري الجديد 1447 هجريا، يبدأ شهر رمضان 2026 مساء الثلاثاء 17 فبراير وينتهى مساء السبت 21 مارس.

وكانت دار الإفتاء المصريةُ ، استطلعت هلالَ شهرِ المحرم لعام ألف وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريّا بعد غروب شمس يوم الاربعاء التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريّا، الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريا.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.