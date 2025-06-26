شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية مركز البحوث الزراعية تطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز التسويق والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تهدف إلى دعم جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نظمت أكاديمية مركز البحوث الزراعية برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بعنوان "أساسيات التسويق الفعال وبناء الخطط التسويقية".

يأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف أساسي هو بناء فريق تسويقي متميز قادر على الترويج لمنتجات المركز وخدماته ومخرجات أبحاثه التطبيقية بفاعلية، وبناء كفاءات تسويقية لدعم الأثر التنموي.

قالت الدكتورة كريمان دياب، المدير التنفيذي لأكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية المتكاملة، بأن البرنامج استهدف بشكل خاص مسؤولي التسويق في المركز ومعاهده المختلفة ، حيث يهدف هذا التدريب الشامل إلى تزويد المشاركين بـالمهارات الحديثة في مجالات التسويق والبيع التطبيقي، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية بناء خطط تسويقية متكاملة تستند إلى أحدث المناهج العلمية والعملية المعتمدة.

وأكدت دياب أن الهدف الأسمى هو تمكين هؤلاء الكوادر من دعم جهود المركز في الوصول إلى الفئات المستهدفة، وتسويق المنتجات والخدمات، وبالتالي تحقيق الأثر التنموي المرجو من الأبحاث التطبيقية التي يجريها المركز.

