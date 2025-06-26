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وزارة الصحة توضح معلومات هامة عن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

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  • وزارة الصحة توضح معلومات هامة عن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية 1/2
  • وزارة الصحة توضح معلومات هامة عن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 26 يونيو 2025 10:46 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج  الأورام السرطانية  تهدف  إلى اكتشاف المرض في مراحله المبكرة لتقليل نسبة الوفيات.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تستهدف
المواطنين من سن 18 عام بالاستبيان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الوحدات الصحية أو القوافل الطبية

وتابعت وزارة الصحة والسكان : المبادرة تضم أورام:-

- الرئة.

- البروستاتا.

- القولون.

- عنق الرحم.


انفوجراف

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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