شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير بكلية طب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب – جامعة عين شمس، والذي يُعقد على مدار يومي 26 و27 يونيو 2025، تحت عنوان: "Green Anesthesia and Intensive Care" – التخدير والرعاية المركزة الخضراء.

يأتي هذا المؤتمر العلمي في إطار التوجه الوطني نحو الاستدامة في منظومة الرعاية الصحية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وسعيًا لتقليل البصمة الكربونية للقطاع الصحي، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الدور البيئي للمؤسسات الطبية والأكاديمية.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من كبار الأساتذة والخبراء المصريين والعرب والدوليين في مجالات التخدير والعناية المركزة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، وعدد من الهيئات العلمية والمهنية ذات الصلة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل التي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال التخدير الآمن والمستدام، والرعاية المركزة المتقدمة، إلى جانب عرض تجارب دولية ناجحة في تطبيق المفاهيم البيئية داخل غرف العمليات ووحدات العناية المركزة.



