شكرا لقرائتكم خبر عن فرص ذهبية لطلاب الإعدادية.. 14 مدرسة تمريض معتمدة تنتظرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للتمريض، قائمة المدارس الثانوية الفنية للتمريض المعتمدة على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها حتى الآن 14 مدرسة تعمل بنظام الخمس سنوات، وتخضع لإشراف مباشر من النقابة العامة للتمريض بمصر والنقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وجاءت قائمة المدارس المعتمدة حتى الآن كالتالي:

• القاهرة:

- الباقيات الصالحات.

- القمة "الكهرباء".

• الإسكندرية:

- المنتزه.

- المريم.

- البرج الجديد.

• البحيرة:

- المنتزه 2 "جانكليس".

- المنار.

- فرسان الخير.

• المنيا:

- مودرن رجاك.

• الفيوم:

- إنجاز

• دمياط:

- النهوض.

• بنى سويف:

- اللوتس

• الدقهلية:

- المستقبل بجمصة

- المصرية الألمانية للتمريض (EGNS)



وأوضحت النقابة، أن هذا يأتى فى إطار حرصها على توضيح المدارس المعتمدة لدى النقابة لتفادى الالتحاق بأى كيانات غير معترف بها، مؤكدة أنه سيتم تحديث هذه البيانات أسبوعيا لمواكبة أى إضافات أو تغييرات.

ويسعى طلاب الشهادة الإعدادية إلى الالتحاق بهذه المدارس لما توفرة من فرصة تدريبية ومهنية تمكن الطالب من العمل بالقطاع الصحى بعد التخرج.