شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جرائم شائعة يمكن غلقها بالتصالح.. هل تعرفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القانون المصرى على تحقيق العدالة الجنائية المتوازنة، أتاح المشرّع إمكانية التصالح فى عدد من الجنح التى لا تشكل خطورة جسيمة على النظام العام، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المحاكم وتشجيع الحلول الودية بين المتنازعين.

وتُعد بعض الجنح من النوع الذى يسمح فيه القانون بإنهاء النزاع بالتصالح، ما يؤدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية حال إتمامه، بشرط موافقة المجنى عليه. وفيما يلى أبرز هذه الجنح التى يجوز التصالح فيها أمام محكمة الجنح:

1. القتل الخطأ: وذلك وفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، فى فقرتيها الأولى والثانية.

2. جرائم النصب: وتشمل الحالات المنصوص عليها فى المادة 336 من القانون.

3. خيانة الأمانة فى أوراق موقعة على بياض: بحسب المادة 340.

4. انتهاك حرمة ملك الغير: وتشمل المواد 370 و371 و373، المتعلقة بالتعدى على ممتلكات الآخرين دون وجه حق.

ويُعد التصالح فى هذه القضايا وسيلة فعّالة لإنهاء النزاعات دون اللجوء إلى الأحكام القضائية، مما يوفر الوقت والجهد ويُسهم فى تخفيف العبء عن المنظومة القضائية.