شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت أم لا؟.. آخر تطورات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أولياء الأمور والطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا لهذا العام، وذلك عقب اعتمادها للإعلان عنها.

قال مصدر بتعليم قنا، لـ"الخليج 365"، إن أعمال الرصد للدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية داخل كنترول قنا، ما زال مستمرا ومن المقرر الإعلان عنها خلال أيام.

وأوضح، أن الأعمال تتم بدقة وحرص وقاربت على الانتهاء من المقرر نشرها بعد اعتمادها من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من قبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الخليج 365 وبوابة محافظة قنا.