شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل العاملون بالقطاع الخاص، اليوم، الخميس الموافق 26 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية بدلًا من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية، وذلك تنفيذا لقرار وزارة العمل.

وأكدت وزارة العمل على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثلّى هذا الأجر.

ومن المقرر أن يحصل العاملين بالقطاع الخاص، على إجازة رسمية أخرى، يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثتين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل.

ومن ناحيتها أصدرت "الوزارة" كتابين دوريين رقمى 11 و12 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 30 يونيو، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديرى مديريات العمل - كلٌ فى حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" فى مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.