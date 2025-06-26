شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 26 يونيو 2025 02:00 ص
شغلت شركة الاتحاد العربي "سوبر جيت" عدد من الخطوط الجديدة من الإسكندرية لمطروح مرورا بالعلمين، وكذلك خطوط من القاهرة لقنا ، ومن المنصورة لشرم الشيخ، وفى النقاط التالية مواعيد الخطوط الجديدة.
- خط (الإسكندرية / العلمين / مرسي مطروح والعكس) جزئي خلال موسم الصيف
- خط (المنصورة / الزقازيق / الطور / شرم الشيخ والعكس) كامل
الذهاب:
السويس - الطور - شرم الشيخ ۲۰,۳۰ مساء
العودة:
شرم الشيخ - الزقازيق – المنصورة ۲۲,۰۰ مساء.
-خط القاهرة قنا / أسنا / أرمنت / (والعكس) "جزئي"
الذهاب:
القاهرة - قنا - أرمنت – أسنا ٢٢,٤٥ مساء.
العودة:
أسنا - أرمنت - قنا – القاهرة ۲۱,۰۰ مساء.
-خط (القاهرة / أسوان والعكس) "جزئي"
الذهاب:
عدلي منصور - نادى السكة - الأقصر – أسوان ٢١,٠٠ مساء.
العودة:
أسوان - الأقصر – القاهرة ۱۷,۳۰ مساء
- خط (القاهرة - دار السلام- نجع حمادي)
الذهاب 10 مساء من القاهرة
العوده 10 مساء من دار السلام
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