شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى 10 أسئلة فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار متوقعة بالامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الفيزياء، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج، والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي، الذي يعقد غدًا الخميس 26 يونيو 2025.

ويقدم ”الخليج 365” في السطور التالية، نماذج استرشادية لأسئلة امتحان مادة الفيزياء بنظام (الاختيار من متعدد)، يستطيع الطلاب من خلالها الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام والحصول على درجات التفوق والنجاح.









































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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأسئلة راعت جميع مستويات الطلاب المعرفية والعلمية سواء البسيطة أو المتوسطة والعليا كما أنها موزعة على المنهج الدراسى بأكمله وستكون بلا أخطاء، حيث أن نسبة 70% من الأسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة و30% للعليا.

وأشارت إلى أن شكل امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحالي، موحدة في كل المواد ما عدا مادة الأحياء والرياضيات والاحصاء فقط، لأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة تضمنت إدراج مادة الجيولوجيا ضمن الأحياء، أما في النظام القديم كانت مادة الأحياء منفصلة عن مادة الجيولوجيا.