شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عاشور: تأهيل طلاب الثانوية للجامعة جزء من منظومة التطوير.. ونسعى لتحقيق رؤية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تأهيل الطلاب للجامعات في مرحلة الثانوية جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي، مشددا على ضرورة قياس مهارات الطلاب بعد الشهادة الإعدادية لتحديد مسارهم التعليمي المناسب لقدراتهم.

أضاف عاشور، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء"dmc عبر قناة dmc، أن منظومة التعليم الجديدة تشمل مسارات تعليمية تبدأ من المرحلة الثانوية وفقا لمهارات كل طالب، بما يضمن توجيههم للمجال الأكاديمي أو التطبيقي الأنسب، قائلا: "بدأنا التغيير ونستهدف تحقيق الرؤية بشكل كامل عام 2030".

وأشار الوزير، إلى أن ملامح هذا التطوير بدأت تظهر بالفعل في مؤسسات التعليم العالي، وأن مؤشراته باتت ملموسة.

ولفت الوزير النظر، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لا ترتبط بوزير أو حكومة بعينها، بل هي رؤية ممتدة لضمان استدامة التطوير، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من الطلاب على الكليات النظرية، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإشارة لأهمية تغييره، دون المساس بأهمية هذه الكليات التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأردف الوزير أن الكليات الأهلية والخاصة والتكنولوجية شهدت توسعًا كبيرًا في الجانب العلمي والتطبيقي، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للتعليم يدرس إدراج "سنة تأسيسية" قبل المرحلة الجامعية.