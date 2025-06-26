شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على تأشيرات الزيارة العائلية للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت السلطات السعودية عودة إصدار تأشيرات الزيارة العائلية بشروط ميسرة عقب انتهاء موسم الحج لعام 1446 هجرية، حيث تم استئناف خدمات إصدار تأشيرات الزيارة العائلية بشكل كامل بعد انتهاء موسم الحج.

يجب أن يكون المقيم (مقدم الطلب) حاملًا لإقامة سارية المفعول ويعمل في إحدى المهن غير الفردية (مثل عامل منزلي، سائق خاص، إلخ).

تُقبل طلبات المهن العليا والمتوسطة.

من جانبها وضعت السلطات السعودية مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المقيم، منها:

توفر إقامة سارية.

أن تكون مهنة المقيم من المهن المعتمدة لتقديم هذا النوع من الطلبات.

كذلك تصديق الطلب إلكترونيًا من جهة عمل المقيم.

وأما الزائر، فأهم الشروط التي يجب توفرها:

هي قرابة من الدرجة الأولى.

جواز سفر سارى، وألا يقل عمر الزائر عن 18 عامًا.

ما لم يكن برفقة أحد والديه، مع اجتياز الفحص الطبي الشامل.

الحصول على اللقاحات التي تحددها وزارة الصحة السعودية ضد الأمراض المعدية.

وأهم المهن المقبولة في هذا الإطار، هى:

المهندسون والأطباء والمدرسون، والفنيون بمختلف تخصصاتهم، والمحاسبون والمسوقون والإداريون.

وأي مهنة غير مصنفة كـ "عمالة فردية".