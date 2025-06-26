شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بيروت وعمان بعد استقرار الحركة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة من مطار القاهرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بواقع رحلة واحدة يوميًا رقم MS709/MS710.

مع زيادة الترددات اليومية وفقًا لزيادة الطلب، وكذلك أعلنت الشركة عن استئناف رحلاتها بين القاهرة والعاصمة الأردنية عَمان اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران، عن إعادة استئناف رحلاتها المنتظمة إلى مختلف مدن دول الخليج العربي، وذلك في أعقاب استقرار الأوضاع وفتح المجال الجوي بدول المنطقة، بعد التوترات التي شهدتها خلال الأيام الماضية، حيث عادت الحركة الجوية تدريجياً إلى طبيعتها.

ووجه الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني بتقديم أقصى درجات تيسير الإجراءات للركاب ومنع حدوث أي تكدسات داخل المطارات، مع الدفع بالمزيد من الرحلات لاستيعاب حركة السفر والوصول.