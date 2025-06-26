شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب والان مع تفاصيل الخبر

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط، والذي استضافه الادعاء العام بسلطنة عُمان.

جاء الاجتماع لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.

وتضمن الاجتماع اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة للسادة أعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وإنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين منهم، فضلًا عن وضع أجندة الاجتماع السنوي الخامس للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها.



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